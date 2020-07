Scontro Milenkovic-Pellegrini, il giallorosso ha rimediato una frattura: operato

Ieri sera Nikola Milenkovic è stato un muro. In senso figurato, sì, ma anche letteralmente, visto che Lorenzo Pellegrini, che ha avuto la peggio nello scontro con il difensore serbo, si è addirittura rotto il naso. Il giocatore, come riporta gianlucadimarzio.com, è stato oggi a Villa Stuart per l’operazione atta a ridurre la frattura. Da valutare i tempi di recupero.

