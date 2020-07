Una buona notizia, Alessio Tendi sta meglio dopo il malore subito. L’ex giocatore viola è intervenuto al telefono in diretta al Pentasport di Radio Bruno e ha rassicurato sulle sue condizioni: “Ringrazio tutti per l’affetto, so che mi volete bene. Mando un abbraccio a tutti”. Poche parole che ci fanno felici, Tendi è un vero cuore viola.