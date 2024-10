Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono da segnalare dei tafferugli sulla strada verso Lecce che hanno coinvolto un insieme di tifosi viola. Si legge che due gruppi sono venuti in contatto, lungo la tangenziale di Bari, in direzione Sud, in zona Torre a Mare. I fiorentini andavano a Lecce, gli andriesi a Nardò per sostenere le rispettive squadre.