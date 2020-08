Sconcerti: “Percepisco un indurimento da parte di Commisso. Le condizioni per l’Europa…”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Sul mercato servono degli innesti importanti se vogliamo costruire una squadra competitiva. Adesso non lo siamo. Inoltre, se vogliamo fare un salto di qualità in classifica, dobbiamo sperare che gli acquisti delle concorrenti si rivelino errati. Le condizioni per puntare all’Europa sono queste. In questo momento non possiamo permetterci un attaccante già costruito da 20 gol a stagione. Piatek o Mandzukic? Ottimi compromessi ma serve anche un regista alla Locatelli. Conferenza Commisso? Ho percepito un chiaro indurimento nella linea di Commisso. Il patron non può certo lamentarsi dei tifosi, siamo stati dei sudditi fedeli per molto tempo.