Sali-fu viola, il ghanese si è svincolato: era di proprietà della Fiorentina dal 2011

Ve lo ricordate Amidu Salifu? Come non potreste, del resto. Fino allo svincolo risalente allo scorso primo giugno, era il giocatore più longevo nei libri contabili della Fiorentina. Forse, soltanto lì. Divenne viola per la prima volta il 31 gennaio 2011. Pantaleo Corvino, allora direttore sportivo, lo acquistò dal Vicenza in comproprietà (a quell’epoca esistevano ancora) per 2,5 milioni. Il ghanese fece appena in tempo ad esordire contro il Cagliari e pochi mesi dopo venne pure riscattato. Andò meglio con Delio Rossi in panchina, in una squadra che rischiò perfino di retrocedere mise insieme altre quattordici presenze. Da allora un lungo peregrinare in lungo e in largo per l’Italia: i numerosi prestiti a Catania, Modena, Perugia, Brescia, Mantova, Vicenza, Arezzo e poi l’esperienza all’Al-Salmiya Sporting Club in Kuwait. Nel mezzo c’è stato anche un oscuro rinnovo di contratto (avvenuto nell’estate 2016) che ha tenuto legato, apparentemente senza troppi meriti sportivi, il suo cordone ombelicale con la Fiorentina. Oggi però in virtù dello svincolo e nove anni e mezzo dopo la prima volta, il suo nome non compare nell’elenco degli esuberi. E, forse forse, viene pure un po’ di nostalgia.