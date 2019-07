Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Commisso dice che vuole divertire, ma la squadra va fatta. Per ora è da una buona B, non ci sono giocatori. Mi aspetto 3-4 giocatori interessanti, dei giovani d’autore come Ounas e Tonali (SCHEDA), che diano un senso alla squadra. Balotelli? Abbiamo un bel centravanti come Vlahovic, potrebbe essere buono ma non ho notizie in tal senso”. BUCCHIONI: “BALOTELLI NON INTERESSA. ECCO L’IDENTIKIT DELL’ATTACCANTE CERCATO DALLA FIORENTINA