A seguire vi proponiamo le parole Enzo Bucchioni su Twitter: “La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva (leggi il nostro retroscena). Per quel che so io i dirigenti viola non stanno trattando Balotelli, è un profilo che non interessa”. IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA