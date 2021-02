Sconcerti: “Lotta Salvezza? Il Cagliari crescerà con Semplici, la Fiorentina deve stara attenta”

Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio per discutere i temi di attualità del calcio italiano. Queste alcune delle frasi più interessanti:

Approdo di Semplici al Cagliari? Forse il cambio è arrivato tardi. Come minimo dovrà fare 21 punti da qui al termine della stagione per salvarsi. Perché succeda ci vuole una squadra in salute, ma i sardi hanno una buona rosa e possono farlo. Semplici sicuramente troverà la quadra e, fossi per esempio nella Fiorentina, starei attento. Crescita di Chiesa? Mi piace sempre di più. La Juve gli ha dato quello che non potevamo dargli, l’aria da grande giocatore che porta a fare uno step in più.