Sconcerti: “Fiorentina-Lazio non è stata falsata. Sottil non può perdere certi palloni”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’intervista rilasciata da Mario Sconcerti a calciomercato.com: “Fiorentina-Lazio partita falsata? No, la partita della Fiorentina è stata falsata quando Caceres e Lirola si sono infortunati. L’arbitro può sbagliare, ma Sottil non può perdere certi palloni. Ne ha perso uno, la Lazio ha segnato. Ne ha perso un altro, la Lazio ha raddoppiato e vinto la partita. Tutto lì. Io non voglio parlare di Var, preferisco concentrarmi sull’aspetto tecnico”. L’ARTICOLO DI EDMONDO PINNA: “ARBITRI E VAR, CONFUSI E INFELICI. MA PER GUIDA NON SAREBBE IN PROCINTO LO STOP