Arbitri e Var, confusi e infelici. Ma per Guida non sarebbe in procinto lo stop

Edmondo Pinna, nel suo pezzo pubblicato sul Corriere dello Sport, parla dell’utilizzo del Var da parte della classe arbitrale e della prestazione di Guida in Fiorentina-Lazio. A cosa serve la tecnologia se poi non viene consultata? Il problema, ovviamente, non è dello strumento, che resta il futuro e del quale non si può fare a meno, ma tutto quello che gli gira intorno, che lo dovrebbe far funzionare. Ed ogni giorno che passa, ogni campionato che si avvicenda, il problema della scarsa qualità dei nostri direttori di gara si fa non solo palese ma addirittura predominante. Prendete Guida, adesso. L’arbitro peggiore dell’ultima giornata di campionato: un rigore non dato (alla Lazio), un’azione gol viziata da un fallo su Sottil, polemiche a non finire.

Eppure, la Commissione Arbitri della serie A non l’avrebbe bocciato in toto, tanto che non sarebbe in procinto di scattare lo stop tecnico. La motivazione sarebbe forse peggio di quanto ha fatto vedere in campo l’arbitro campano: tutto sommato il rigore negato non ha influito sul risultato finale (la Lazio ha vinto comunque), il contatto Lukaku-Sottil fa parte della valutazione, non può essere catalogato come un errore chiaro. Il rigore assegnato per la “parata” di Ranieri è corretto, così come il secondo giallo. Ci voleva tanto per dire all’arbitro «Guarda, scusa, vai a rivedere»?. Invece c’è una sorta di omertà di categoria, come se ci si spalleggiasse l’uno con l’altro per evitare la “gogna” del monitor. E tranne pochi casi, qualsiasi cosa va bene per supportare la decisione di chi è in campo.