Sconcerti: “El Shaarawy offerto alla Fiorentina, a gennaio servono due innesti”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il Pentasport di Radio Bruno:

Ieri si è intravisto qualcosa nella Fiorentina, rimango discretamente ottimista per il futuro. Restano tuttavia grandi problemi all’interno della rosa. Se togli Chiesa da una parte e Ribery dall’altra rimane poco. Il sostituto di Ribery in questo momento è Bonaventura. Se Callejon continua così mancano ricambi. Cutrone occasione persa? Difficile far crescere i giovani dentro una squadra con eterni problemi. Nel nostro presente dobbiamo essere molto realisti. Il valore della Fiorentina è tra l’ottavo ed il dodicesimo posto in classifica. Mercato di gennaio? Servono due innesti mirati. In attacco prenderei al volo Caicedo della Lazio, ha fisico, tecnica e fa squadra. Sugli esterni virerei su Stephan El Shaarawy, ottimo giocatore che è stato offerto alla Fiorentina. Il ragazzo vuole tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina, sarebbe un investimento azzeccato. Non può fare tutto Ribery, serve un giocatore di collegamento tra centrocampo ed attacco. La punta è sempre isolata.