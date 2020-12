Il Sassuolo è una squadra, la Fiorentina ha Ribery. E ne basta uno così, benché vada verso i 38 anni, per farne tremare undici più giovani, più organizzati, più tranquilli. È il vecchio campione francese, quasi da solo, a frenare la squadra di De Zerbi e anzi a farle paura, concedendo un sospiro di speranza a Prandelli. Il quale in 5 partite ha conquistato appena 2 punti, ma con questo pareggio (1-1) può provare ad avvicinarsi alla sosta con un po’ di fiducia in più. Lo scrive il Corriere della Sera.

E VLAHOVIC SEGNA E VA AD ABBRACCIARE PRANDELLI