Sconcerti: “Dodici-tredici club sul punto di saltare. A Firenze avvantaggiati”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio, queste le sue dichiarazioni sul presente del calcio italiano:

Quello che la gente non vuole capire è che i club non hanno incassato niente da ormai 8 mesi. Con stadi chiusi e sponsor che se ne sono andati la situazione in Italia è grave. E sento anche parlare di mercato. In molte società i giocatori non stanno prendendo gli stipendi. Sotto questo aspetto a Firenze siamo avvantaggiati, ma ci sono almeno dodici-tredici società sul punto di saltare.