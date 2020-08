Sconcerti: “De Rossi diventerà un grande allenatore, dubbi su Pirlo. Il futuro di Sarri…”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio per commentare il futuro di due figure illustri come Pirlo e De Rossi:

De Rossi? L’ex Roma può diventare un grande allenatore, ne sono certo. Mentre su Pirlo ho dei dubbi…

Forse la Roma cercherà Sarri in futuro. Per Sarri sarebbe una piazza più simile a lui. Arriverebbe in un ambiente molto simile a quello di Napoli, potrebbe dare di nuovo il meglio di sè.