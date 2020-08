In casa Juventus resta acceso il dibattito sull’avvicendamento in panchina. In esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com ha commentato l’esonero di Sarri e l’ingaggio di Pirlo l’ex difensore della Juventus e viola Pietro Vierchowod che ha dato un consiglio sul mercato:

Se dovessi scegliere un solo nome per il mercato dico Chiesa, a me piace molto perché può fare diversi ruoli in attacco.

