Sconcerti controcorrente: “Fiorentina fermati, Ribery è un danno”

L’arrivo sempre più probabile di Franck Ribery alla Fiorentina (LE ULTIME) sta raccogliendo molti consensi, ma anche qualche critica. Di quest’ultima categoria fa sicuramente parte Mario Sconcerti che su calciomercato.com commenta la vicenda in questi termini:

Una storia che non serve a nessuno. Un’idea come quella di acquistare Ribery fa il giro su sé stessa e diventa un danno. Non è in discussione cosa sia stato l’esterno francese, ma ora anche basta. Non si può passare da un lunedì in cui si scopre e lancia Sottil a uno in cui si prega Ribery di arrivare. È fuori progetto, non si può trasformare la Fiorentina in una banda di ragazzi e vecchi funamboli. Se si vuole Ribery, che non sia il colpo salva-mercato.