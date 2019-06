Sconcerti: “Che senso ha tenere Chiesa? La Fiorentina faccia i conti con se stessa”

Il giornalista Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero sul futuro di Federico Chiesa a calciomercato.com. Queste le sue parole: “Chiesa alla Juventus è un affare di oltre un anno fa, risale al passaggio di Pjaca alla Fiorentina. Può cambiare un patto tra società con il cambio di proprietà e l’interesse del giocatore? Non credo. E non vedo neanche l’interesse della Fiorentina ad ostacolare una storia quasi naturale. Che senso ha chiedere di restare soltanto per un anno in più?

In base a cosa, per chi? Un conto è basare un progetto sul giocatore e sulla squadra che gli sta intorno, un altro farlo sembrare un premio di consolazione di una presidenza all'esordio. Non funziona così. La Fiorentina valuti quello che è, che può diventare e faccia i conti con se stessa. Se Chiesa ci sta dentro benissimo, altrimenti meglio ricominciare senza e ricostruire la squadra al massimo una volta per tutte".