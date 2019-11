Sconcerti avverte: “Chiesa si è svalutato. E sta anche perdendo la Nazionale”

Il giornalista Mario Sconcerti è tornato a parlare del momento difficile attraversato da Federico Chiesa nel corso del suo intervento a Radio Marte. L’occasione è il parallelo con un giocatore del Napoli: “Koulibaly non si è svalutato, per averlo si sentono cifre vicine ai 200 milioni. Si è svalutato Federico Chiesa, lui sì. E sta anche perdendo la Nazionale”. E INTANTO C’E’ CHI PARLA GIA’ ORA DI “ASTA” PER CHIESA…