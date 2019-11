Chiesa, in estate nuova asta Juve-Inter. Si parte da almeno 60 milioni

Dopo quella 2019 andata in archivio senza scossoni finali, anche l’estate 2020 sarà caldissima attorno a Federico Chiesa. La Juve infatti tornerà alla carica per il n° 25 viola, al centro secondo La Gazzetta dello Sport di un’asta che potrebbe scatenarsi a fine stagione. Serviranno almeno 60 milioni ai bianconeri per strappare il talento viola a Rocco Commisso, che nonostante l’intesa di massima tra il padre Enrico e la Vecchia Signora, ha rimandato di un anno l’addio a Firenze. In corsa però resta anche l’Inter, visto che Fede avrebbe un ruolo chiave nel progetto nerazzurro: in tal senso la Juve non gli può garantire lo status di giocatore chiave, visto l’elevato numero di stelle offensive.