Schira: “Se l’Inter perde Bremer, la situazione Milenkovic può cambiare”

"L'Inter deve accelerare su Bremer . Il rilancio della Juve sta facendo saltare il banco. L'accordo col giocatore è importante. L'Inter non ha fatto i conti con la Juve e la cessione di De Ligt. I bianconeri hanno proposto 40 milioni, l'Inter 30 milioni più bonus + Casadei. Il Torino preferisce cederlo alla Juve ad ora. Bremer quando ha sentito l'offerta della Juve ha barcollato e ad ha aperto ai bianconeri che al momento sono in vantaggio. Se perde Bremer l'Inter potrebbe trattenere Skriniar, e si bloccherebbe di conseguenza la situazione Milenkovic, il quale potrebbe rimanere in viola."

"Ci sono dei problemi tecnici. Bisogna liberare un posto da extracomunitario. La partenza di Pulgar sbloccherebbe tutto. Al momento Dodò sta facendo il turista in Italia. Manca solo l'ufficialità e bisogna pazientare. Il giocatore lo hai chiuso una settimana fa, ma la burocrazia non consente al momento la sua aggregazione al gruppo. Spero e auspico che per metà settimana la Fiorentina risolva tutto per poi fargli fare le visite mediche."