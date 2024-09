Schillaci, il saluto di Baggio: “Fratelli d’Italia per sempre”

Il mondo del calcio saluta commosso Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90 morto stamattina. E tra i tanti messaggi di commiato, c'è anche quello di Roberto Baggio, suo ex compagno sia nella Juve che in quell'avventura mondiale. Su instagram il divin codino ha scritto: "Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre".