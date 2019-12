Scanziani: “Atteggiamento della Fiorentina? Le squadre le fanno i giocatori, ma il tecnico…”

Alessandro Scanziani, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a Radio Bruno: “Speravo di vedere l’Inter in testa alla classifica, ma non me l’aspettavo. E’ difficile tenere il passo della Juve, i 3/4 nuovi acquisti hanno fatto la differenza. Si vede molto la mano di Conte. Defezioni a centrocampo? Conte gioca praticamente con la linea mediana dell’anno scorso, sicuramente ci sono delle difficoltà in più rispetto ad un mese fa. Atteggiamento in campo della Fiorentina? Le squadre le fanno i giocatori, poi sta all’allenatore mettere qualcosa in più”.