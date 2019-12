Montella lancia Boateng: vinto il duello con Vlahovic. Un solo dubbio di formazione

Idee piuttosto chiare nella testa di Vincenzo Montella per la gara di domani sera contro l’Inter. Secondo quanto riporta Radio Bruno, sarà Kevin Prince Boateng il compagno di reparto di Chiesa. Solo panchina per Vlahovic e Pedro. Si rivede anche capitan Pezzella tra i titolari. Per quanto riguarda il resto del 3-5-2 studiato dal tecnico viola, l’unico dubbio resta a centrocampo, dove Badelj è in vantaggio su Benassi (ma se dovesse spuntarla l’ex Toro, sarebbe Pulgar ad agire da regista). Questa la probabile formazione della Fiorentina:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (Benassi), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.