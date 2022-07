Sassuolo, frattura al piede per Traoré: inizio di stagione a rischio

“Hamed Traoré non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”. L'inizio di stagione dell'ivoriano è a forte rischio.