Sarri punta alcuni desideri di Italiano: due esterni nel mirino

Sarri, come Italiano è un amante del 4-3-3. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'allenatore della Lazio, vorrebbe dei nuovi innesti per il prossimo anno. I due nomi sono quelli di due giocatori seguiti in passato dalla Fiorentina. Il primo è quello di Riccardo Orsolini, che è in contatto con il Bologna per il rinnovo. Mentre, la seconda scelta sarebbe quella di Domenico Berardi, giocatore seguito attentamente dalla Fiorentina in passato.