Sarri contro tutti, continua lo show: “Noi in ritiro? Sarebbe una c****a pazzesca”

Dopo che ieri alla vigilia di Inter-Lazio Maurizio Sarri si era lamentato per l'orario della partita ("Come c***o si fa a giocare alle 12.30? Si gioca a orari di m***a. Ci sono tutti i presupposti per non fare un bello spettacolo. In Italia si fa di tutto per fare un campionato mediocre. Non ci sono strutture. Senza nuovi stadi, la Serie A è morta"), anche oggi in conferenza stampa da San Siro ha replicato senza mezzi termini all'eventuale ipotesi di un ritiro per la sua squadra, con l'obiettivo di ritrovare la giusta concentrazione: "Come diceva Fantozzi, per me il ritiro è una c****a pazzesca. Se poi i ragazzi ci vogliono andare è giusto andarci, poi giocando ogni due-tre giorni ci andiamo lo stesso di fatto. Ma se bastava andare in ritiro, il Perugia faceva la Champions per 15 anni di seguito". Poi, riguardo al valore della rosa biancoceleste: "Se arriviamo tra le prime quattro facciamo un miracolo, dobbiamo crescere come squadra ma anche come società. Avete visto i cambi che ha fatto oggi l'Inter?".