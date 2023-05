Sampdoria, Stankovic si è dimesso dopo la Fiorentina: cosa succede ora

Come riporta Calciomercato.com, ieri sera l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, dopo la 'manita' viola, si è dimesso . Il tecnico serbo aveva prima parlato con la squadra, annunciando il suo desiderio di lasciare, poi si è confrontato con la dirigenza, che lo aveva convinto a portare a termine il suo incarico. Il sospetto che qualcosa non andasse c'era già: aveva destato parecchi interrogativi il ritardo con cui il mister blucerchiato si era presentato ai microfoni per il post gara. Il motivo parrebbe essere proprio questo, le dimissioni poi rientrate.

Oggi invece era in programma una ripresa immediata, già in mattinata, in ottica della partita con il Torino. Poco fa invece la Samp ha annunciato che i giocatori si ritroveranno a Bogliasco nel pomeriggio. Alcuni spifferi parlano di uno slittamento dovuto ad un nuovo confronto tra Stankovic, la squadra e la dirigenza per prendere una decisione in merito al futuro del mister.