Sampdoria, oggi allenamento a Bogliasco: in tre lavorano a parte

I blucerchiati preparano la gara con la Fiorentina

La Sampdoria si è rimessa in moto nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con la Fiorentina, in programma lunedì al “Ferraris”. Dopo una prima fase di riscaldamento, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto un allenamento sul campo 2 del “Mugnaini” incentrato su esercitazione tecnica e partitella a tema.