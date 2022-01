Sampdoria, esonerato D’Aversa: già scelto il nome del sostituto

La Sampdoria ha deciso di esonerare Roberto D'Aversa. Al suo posto il ritorno di un grande ex blucerchiato, Marco Giampaolo

La Sampdoria ha deciso di esonerare Roberto D'Aversa e al suo posto è pronto un grande ritorno. Si tratta di Marco Giampaolo che in blucerchiato fece molto bene in passato. Il club genovese ha deciso di non aspettare fino alla gara di Coppa Italia di martedì contro la Juventus. Decisiva la sconfitta di ieri contro il Torino di Ivan Juric.