Samp senza regista. Ekdal out per squalifica, poche alternative

Si avvicina la sfida con la Sampdoria: a Claudio Ranieri (L’INTERVISTA) mancherà Albin Ekdal per squalifica, e l’unico assente è anche l’unico giocatore che in linea teorica non ha riserva. Le alternative – scrive La Nazione -sono Vieira e Bertolacci, che hanno però altre caratteristiche e poca esperienza nel ruolo di Ekdal. Il tecnico sta provando anche Askildsen, il cui inserimento non è ancora completato.