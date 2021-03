Samp, Ranieri-Ferrero ai ferri corti: addio a fine stagione?

Il tema del futuro allenatore può diventare caldo anche in casa Sampdoria. Il contratto di Claudio Ranieri è in scadenza e le voci che arrivano da Genova parlano di una possibile separazione, visto che Massimo Ferrero non sarebbe disposto a rinnovare l’accordo alle cifre attuali, come invece pretende il mister romano. Il Secolo XIX si spinge oltre citando Sinisa Mihajlovic come possibile opzione, per lui sarebbe un ritorno in blucerchiato, ammesso che a sua volta arrivi all’addio col Bologna. E la Fiorentina? C’è anche De Zerbi, il punto