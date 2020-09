Salvini: “Stadio a C. Bisenzio? Se fossi un tifoso della Fiorentina lo vorrei a Firenze”

“A me, da tifoso, da sportivo e da appassionato, interessa che ci siano stadi nuovi, moderni, più sicuri perché significherebbe che c’è lavoro. Se fossi un tifoso viola vorrei il mio stadio a Firenze”. Lo ha detto il segretario e senatore della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sulla possibile costruzione da parte della Fiorentina di un nuovo stadio in località Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

“Noi abbiamo candidato come capolista della Lega, Giovanni Galli che di sport, di stadio, di lavoro, di risultati e di vittorie se ne occupato per anni – ha aggiunto Salvini a Italpress -. Contiamo che le chiacchiere degli ultimi anni vengano superate dai fatti. Come lo stadio di Milano sarà a Milano e lo stadio di Torino sarà a Torino, penso che sia giusto che sia a Firenze la culla del tifo fiorentino”.