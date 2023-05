Salvini: “Perché i cittadini dovrebbero pagare gli stadi? Facciano i privati”

Avanti sulla strada del no ai fondi pubblici per la ristrutturazione degli stadi italiani, sempre più presi in un vortice burocratico dal quale è difficile uscire

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato ai media presenti all'avvio dei lavori per il passante ferroviario della stazione di Campo di Marte a Firenze, soffermandosi anche sui famosi 55 milioni negati da Bruxelles per lo stadio Franchi :

"Non possiamo permetterci di avere stadi troppo vecchi e troppo poco sicuri rispetto agli standard europei. I fondi europei non vanno sugli stadi, a Firenze come a Milano, Torino, Roma, conto che i privati possano fare tanto. Non si capisce perché debbano essere i cittadini a pagare..."