Salvini chiude: “Franchi? I soldi che abbiamo li usiamo per altro”

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini , presente oggi a Firenze, ha risposto in modo perentorio alla domanda relativa ai soldi negati dall'Europa per il restyling del Franchi. "Se li metterà il Governo? I soldi che abbiamo li usiamo per altro" ha detto. Quasi una risposta alla richiesta che Dario Nardella aveva rivolto due giorni fa .

Salvini su Franchi e stadi

"Avere stadi nuovi, più moderni e più sicuri, non interessa solo i tifosi ma tutto il Paese. Ma è giusto che li paghino i privati, questo a Firenze, a Milano, a Torino, a Roma. I soldi del PNRR, almeno quelli che sto gestendo io, li sto gestendo per migliorare le ferrovie, i quartieri e le case popolari, bisogna investire in scuole, ospedali, tribunali. Gli stadi servono velocemente, servirebbe anche una procedura accelerata però è giusto che siano i privati a metterci i quattrini. Se metteremo noi i 55 milioni che mancano per il Franchi? I soldi che abbiamo li usiamo per altro".