Salernitana-Fiorentina anche nel metaverso: l’iniziativa del club granata

Il comunicato della società campana riguardo l'iniziativa in occasione della gara dell'Arechi

Gruppo Iovine e U.S. Salernitana 1919 portano insieme l’innovazione digitale nel mondo del calcio, organizzando un evento unico che condurrà gli ospiti della Tribuna allo Stadio Arechi di Salerno in un’altra dimensione: il Metaverso. Il Metaverso è un universo virtuale interattivo, in cui gli utenti possono interagire tra loro, creare contenuti, giocare e vivere esperienze immersive in un ambiente simulato. In questo caso, gli ospiti della Tribuna potranno indossare dei visori messi a disposizione dal Gruppo Iovine e vivere un’esperienza coinvolgente e totalmente diversa dal normale contesto della partita di calcio.

L’evento, che si terrà il 3 maggio durante la partita Salernitana-Fiorentina, sarà il primo di questo genere in uno stadio della Serie A TIM. Questa iniziativa rappresenta un importante passo in avanti verso l’innovazione e la creazione di nuove esperienze per gli spettatori degli eventi sportivi. “Il calcio può essere un grande veicolo di divulgazione ed innovazione della società e nella U.S. Salernitana 1919 abbiamo trovato un partner disruptive, che ha il coraggio di innovare e fare le cose in modo diverso” dichiara Luca Iovine, founder di Gruppo Iovine, Official Partner della U.S. Salernitana 1919.

L’organizzazione di questa iniziativa, si inserisce perfettamente nella visione della U.S. Salernitana 1919 vicina ai propri tifosi ed alla comunità e dimostra ancora una volta che c’è un modo diverso di intendere il calcio e di fare sistema. Questo evento è un’anteprima che lascia immaginare nuovi scenari per le manifestazioni sportive, aprendo innovative opportunità di coinvolgimento per gli spettatori e la comunità.