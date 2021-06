Salernitana e il caso iscrizione, Lotito ignora offerta di un fondo australiano

Il presidente del club campano e della Lazio deve vendere entro il 25 giugno, ma i tempi per accettare l'offerta sono scaduti

Redazione VN

Ad appena due settimane dalla scadenza fissata dalla Federcalcio per la cessione della Salernitana - indispensabile per evitare che Claudio Lotito sia a capo, "in forma diretta o indiretta", di due società di Serie A - arriva la notizia che il club campano ha ignorato la proposta d'acquisto di un fondo di investimento australiano, rappresentato da Giuseppe "Joe" Abbriano.

È lo stesso Abbriano - si legge su Gazzetta.it - a dare la notizia da Melbourne con un comunicato: "Scaduto il termine per l’accettazione della formale offerta di acquisto della società U.S. Salernitana 1919 formulata da un gruppo di imprenditori da me rappresentato in qualità di titolare dello studio F.S Spagnolo & Co mi dispiace dover prendere atto che la trattativa non ha avuto seguito. Trattativa che è avvenuta nei giorni scorsi in via riservata e senza intermediazioni di sorta, nonché nella massima chiarezza e trasparenza avendo fornito ogni utile documento attestante la serietà e la capacità finanziaria del gruppo che rappresento".

Non si parla di cifre, ma Abbriano spiega: "Ho ritenuto congrua la proposta avanzata per l’acquisto della Salernitana che è stata formulata in base all’analisi della documentazione relativa ai conti economici e all’asset patrimoniale della U.S. Salernitana 1919 che , come noto, allo stato non possiede uno stadio né un centro sportivo di proprietà. Al riguardo, uno dei possibili progetti di investimento connessi all’acquisto della Salernitana era quello di costruire un nuovo centro sportivo". Quindi conclude: "Peccato, mi sarebbe piaciuto iniziare una nuova avventura nella bella città di Salerno accanto agli affezionati tifosi del cavalluccio marino ai quali auguro di tornare presto a festeggiare la massima serie conquistata sul campo".