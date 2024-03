Salernitana-Dia, è scontro totale. Depositata istanza contro il senegalese

Arrivano aggiornamenti riguardo il caso Dia, direttamente da Salerno. Come riporta SalernitanaNews.com, la società campana va dritta per la sua strada e ha depositato al Collegio Arbitrale l’istanza di costituzione contro Boulaye Dia, suo tesserato che si è reso protagonista del rifiuto di entrare sul terreno di gioco il 2 marzo a Udine. Sostanzialmente il sodalizio di patron Iervolino accusa il calciatore di grave inadempimento contrattuale per essersi rifiutato di scendere in campo, nonostante la richiesta dell’allenatore e senza riscontrare problemi fisici. La società granata con i propri difensori ha preparato anche una lista dei testimoni da ascoltare durante le varie udienze che saranno fissate di volta in volta. La richiesta, a differenza di settembre, è molto più pesante: patron Iervolino è allo scontro totale con la punta e vuole arrivare ad un massimo della decurtazione del 50% dello stipendio che Dia dovrebbe ricevere fino a giugno, ovvero quattro mensilità. Dia non è stato convocato per il ritiro punitivo che il gruppo ha cominciato da ieri sera. Si allenerà a parte anche in questa settimana, come fatto nella precedente, come conseguenza del provvedimento disciplinare di cui è stato oggetto. Non solo lavoro differenziato su un altro campo ma anche in orari diversi dai compagni