Salernitana, concessa la proroga al club: ecco come stanno le cose

La Serie A si schiera con la Salernitana

L'Assemblea di Lega Serie A ha votato in maniera compatta per chiedere la proroga dei termini per la cessione della Salernitana al prossimo 30 giugno. Così agendo, si punta a far terminare la stagione sportiva ai campani. La questione sarà discussa dal Consiglio Federale del prossimo 21 dicembre, mentre la Salernitana, sconfitta dalla Fiorentina nell'ultimo turno, adesso si appresta ad affrontare complicata gara di domani contro l'Inter.