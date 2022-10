Salernitana, a Firenze solamente coloro in possesso di fidelity card

In vista della gara infrasettimanale in programma il 9 novembre al Franchi tra Fiorentina e Salernitana, l'Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive ha deciso che solo i tifosi granata in possesso di fidelity card potranno andare a Firenze. Infatti, come scrive salernitananews.it, i posti a disposizione saranno circa 1800, con l'inizio della prevendita che partirà dal 2 novembre. Questa decisione è stata emessa per evitare ogni tipo di problema e consentire alle due tifoserie di non creare disordini.