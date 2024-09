Sabato 5 ottobre torna il grande appuntamento con la “24 ore di calcetto”

Per noi dello staff, questo evento è diventato oramai un momento di incontro, di confronto, con la possibilità di rivedere amici che ci accompagnano dalla prima edizione, magari con qualche acciacco in più, ma sempre con uno spirito indomito o dai ragazzi che sono cresciuti con noi e che ora si sfidano tra loro seguendo le orme, da babbo in figlio, un vanto della nostra fiorentinità. Per molti di noi, poi, non ci sarà neanche il tempo di crollare a fine partita, visto che ci metteremo in marcia, come da cinquant'anni a questa parte (nozze d'oro), per seguire la nostra amata Fiorentina!