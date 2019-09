Rossi vuole l’Italia, ma dalla A nessuna offerta. Tre interessamenti dalla serie cadetta

Non solo Riccardo Montolivo (LEGGI), anche un altro ex viola è in cerca di un contratto in Italia: Giuseppe Rossi. Pepito, secondo quanto riporta RMC Sport, sarebbe pronto a tornare in Italia, anche se al momento mancano le richieste dalla Serie A. Discorso diverso in cadetteria, dove Empoli, Cremonese e Frosinone sarebbero pronti a formulare un’offerta per lui.