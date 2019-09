Che fine ha fatto Montolivo? Scaricato dal Milan, ora lo cercano in Serie B

Al Milan per vincere, salvo poi portare a casa una sola Supercoppa Italiana ed essere scaricato a 34 anni. La parabola discendete di Riccardo Montolivo potrebbe potrebbe portarlo in Serie B. L’ex viola, infatti, è cercato in queste ore dal Benevento di mister Pippo Inzaghi, mentre alle spalle del club campano – secondo tuttomercatoweb – ci sarebbe il Chievo Verona. Più distanti Frosinone e Livorno, anche loro sulle tracce di uno degli svincolati di lusso del calcio italiano. VENERATO RIVELA: “ECCO PERCHE’ E’ SALTATO POLITANO ALLA FIORENTINA”