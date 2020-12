Ronaldo non cerca scuse: “Prestazione scadente e risultato inaccettabile”

Cristiano Ronaldo, attraverso un post su Instagram, commenta così il pesante ko contro la Fiorentina:

Ieri, con una prestazione scadente e un risultato inaccettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020, un anno speciale per molti versi particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite rimandate, lunghe interruzioni e un calendario molto serrato. Ma questa non è una scusa. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi per giocare meglio e vincere in maniera convincente. Siamo la Juventus! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo! Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall’essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme ai nostri tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra così come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo!