Ronaldo infinito, fa 900… con lo zampino del viola Pongracic

C'è chi fa la storia e chi, invece, continua nel suo periodo buio. Cristiano Ronaldo e Marin Pongracic sono le due facce della stessa medaglia in Portogallo-Croazia, gara in corso questa sera per la prima giornata della Nations League. L'asso lusitano ha portato i suoi sul momentaneo 2-0 (al momento in cui scriviamo il parziale è di 2-1) segnando sottomisura e sfruttando un bel traversone dalla sinistra, traversone, però, completamente bucato proprio dal centrale viola, che ancora una volta dimostra di avere qualche difficoltà di troppo in questo inizio di stagione. Con la rete siglata alla Croazia, CR7 è entrato nella storia: si tratta, infatti, del gol numero 900 in carriera.