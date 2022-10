Roma, tegola Dybala: “Difficile rivederlo prima del 2023”

La Roma rischia di perdere Paulo Dybala fino a gennaio. L'attaccante argentino si è infortunato ieri mentre calciava (segnando) il rigore del 2-1 contro il Lecce. Poi la sostituzione e il ghiaccio in panchina con gli occhi lucidi, trattenendo a stento le lacrime. "Come sta Dybala? Dico male per non dire molto male, ma temo che sia più molto male che male - ha detto Mourinho a caldo -. Non sono un dottore, non ho parlato con un medico, ma sarà difficile rivederlo prima del 2023. Anche parlando con Paulo non ho buone sensazioni".