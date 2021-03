Il giallorosso Juan Jesus, convocato per il match di stasera in programma al Franchi, è stato costretto a rientrare a Roma. Il brasiliano, come riportato da Sky Sport, ha avuto contatti diretti con un soggetto risultato positivo al Covid-19. Obbligatorio un periodo di isolamento. Negativi tutti i tamponi della squadra capitolina, il match si svolgerà regolarmente.

