Roma, dopo Dzeko altri tre nuovi casi di positività al Covid-19: la situazione

Allarme in casa Roma. Dopo Dzeko e Boer, l’elenco dei calciatori positivi al Covid-19 aumenta di tre unità. Si tratta di Federico Fazio, Lorenzo Pellegrini e Davide Santon. Se quest’ultimo da giorni non ha contatti con i compagni, visto l’infortunio muscolare che lo ha costretto ad un lavoro differenziato, per gli altri c’è preoccupazione, visto che entrambi hanno partecipato alla recente trasferta di Genova (Fazio è rimasto in panchina, Pellegrini ha giocato) e c’è il timore che possa innescarsi l’effetto domino già visto in altre squadre.

