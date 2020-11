Nazionale batte bolla: Milenkovic e Vlahovic in Serbia, sudamericani in partenza

“L’enorme sforzo della Federcalcio serba è stato ripagato! Dopo alcuni giorni di grande lotta, lunedì sera tardi Milenkovic e Vlahovic hanno potuto raggiungere il nostro Paese e unirsi alla nazionale”. Recita così un tweet della Federcalcio serba, che annuncia l’arrivo nel ritiro della Serbia dei due giocatori della Fiorentina. Ma non solo, perché, secondo quanto riporta l’emittente sudamericana Telemundo, nelle prossime ore anche Caceres, Martinez Quarta e Pulgar lasceranno Firenze per raggiungere rispettivamente i ritiri di Uruguay, Argentina e Cile. Nonostante il gruppo squadra della Fiorentina sia in isolamento fiduciario dopo la positività di Callejon, questi cinque giocatori hanno potuto viaggiare e unirsi alle rispettive nazionali grazie al mezzo privato messo a disposizione dalla federcalcio di riferimento.

