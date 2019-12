La “maledizione” degli allenatori di “ritorno” della Fiorentina si abbatte anche su Montella

Elenchiamo, di seguito, gli allenatori che, nel corso della loro carriera, hanno ricoperto per due volte il ruolo di allenatore della Fiorentina:

GUIDO ARA: dal 1934 al 1937 e poi nel 1946-47 (esonerato)

LUIGI FERRERO: dal 1947 al 1951 (esonerato) e poi nel nel 1967-68 come Direttore Tecnico (insieme a Bassi come allenatore, al posto di Chiappella)

LAJOS CZEIZLER: direttore tecnico nel 1958-59 (spostato ad altro ruolo) e poi nel 1960-61 (esonerato)

FERRUCCIO VALCAREGGI: dall’aprile 1962 (al posto dell’esonerato Hidegkuti) all’ottobre 1963 (esonerato) e poi nel 1984-85 (al posto del dimissionario De Sisti)

GIUSEPPE CHIAPPELLA: dall’ottobre 1963 (subentrato all’esonerato Valcareggi) al dicembre 1967 (esonerato) e poi nel 1977-78 (subentrato al dimissionario Mazzoni)

LUIGI RADICE: 1973-74 e poi dall’ottobre 1991 (subentrato all’esonerato Lazaroni) al gennaio 1993 (esonerato)

ALDO AGROPPI: 1985-86 e poi dal gennaio 1993 (subentrato all’esonerato Radice) ad aprile 1993 (esonerato)

VINCENZO MONTELLA: dal 2012 al 2015 e poi dall’aprile 2019 (subentrato al dimissionario Pioli) a dicembre 2019 (esonerato)