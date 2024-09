Roma, anche in Europa League prosegue la protesta della Curva Sud contro i Friedkin

Dopo la forte contestazione in occasione della sfida in campionato contro l'Udinese, prosegue la protesta della parte più calda del tifo giallorosso

Prosegue la protesta

Il tifo organizzato del club capitolino è infatti rimasto in silenzio per il primo quarto d'ora della sfida esponendo uno striscione inequivocabile "Continua il dissenso... con 15 minuti di silenzio". Non è bastata quindi la vittoria convincente per 3-0 contro l'Udinese alla prima in panchina di Ivan Juric a ricucire i rapporti con la piazza.